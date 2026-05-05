Облсуд смягчил наказание оренбуржцу, который 1 мая бросился к губернатору

Свердловский облсуд смягчил наказание жителю Оренбургской области, который 1 мая на праздничном митинге в Екатеринбурге встревожил охрану губернатора Дениса Паслера, резко бросившись к нему.

Увидев на празднике главу региона, 42-летний Серик Таспаков резко устремился к нему, но его остановила служба безопасности. Мужчина нецензурно выругался, за что на него составили протокол об административном правонарушении.

2 мая Верх-Исетский суд признал Таспакова виновным по ч.1 ст.20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» – и приговорил к аресту на 14 суток.

Сегодня по итогам рассмотрения апелляции облсуд сократил срок административного наказания с 14 до 4 суток.

Но губернатор Денис Паслер заступился за мужчину в соцсетях. «Житель Оренбуржья, не учитывая повышенные меры безопасности на массовом мероприятии, слишком эмоционально демонстрировал желание пообщаться, чем сразу привлек внимание и потому был задержан при попытке приблизиться. Однако знаю наверняка, что он не хотел нанести вред. Поручил обеспечить мужчине необходимую юридическую поддержку», – написал Паслер.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube