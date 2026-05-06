Как перестают быть депутатами Госдумы: честный рассказ

Депутат Госдумы Максим Иванов, в 2021 году избранный от Асбестовского одномандатного округа Свердловской области, обратился к своим подписчикам в соцсетях и рассказал, что принял решение отказаться от участия в ближайших выборах.

«Для меня, для нашей команды это было яркое, интересное и непростое время: 16 лет с момента моего избрания в Областную Думу СО мы помогали людям, региону, стране. Я хочу сказать спасибо всем, кто помогал нам в общем деле. Ценю каждого, кто не предал, не струсил, не сплоховал. Таких, к счастью, – большинство. Каждого помню. Каждому крепко жму руку. Спасибо!» – написал Максим Иванов.

Как неоднократно писал «Новый День», с 2022 года Максим Иванов уделял наибольшее внимание в своей депутатской работе проблемам участников СВО и их семей. Продолжает он заниматься этим и сейчас: «С начала Специальной военной операции наша большая команда отправила на фронт 23 гуманитарных рейса. Моя приемная обработала 16 000 обращений граждан по теме СВО… Пока остаюсь депутатом Госдумы, мы ежедневно принимаем обращения граждан. До сих пор ежедневно получаю по 5-10 обращений по теме СВО. Всё отрабатываем, добиваемся положительного результата».

Где именно парламентарий планирует продолжить свою карьеру, он пока не раскрывает, лишь уверяет: «Справимся! Как писал классик: будущее светло и прекрасно. Верю в это. Хорошо, когда жизнь не стоит на месте. И сейчас, глядя вперед, хочу сказать, что самое главное в жизни – это семья и верные друзья».

Как уже сообщал «Новый День», на праймериз по округу Максима Иванова выдвинулась другой действующий депутат – Жанна Рябцева.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

