В Первоуральске восстановлен дом, поврежденный после взрыва газа

В Первоуральске почти завершился капитальный ремонт многоквартирного дома на улице Ильича, где 4 января произошел взрыв бытового газа. Жильцам разрешили вернуться в свои квартиры.

«Специалисты восстановили несущие конструкции здания, выполнили ремонт в помещениях. Собственникам 12 пострадавших квартир переданы ключи. Люди получили выплаты от 15 до 150 тысяч рублей в зависимости от размера ущерба. Из резервного фонда правительства Свердловской области на капитальный ремонт поврежденного дома было выделено 17,4 миллиона рублей. Сейчас работы практически завершены. По словам главы Первоуральска Игоря Кабца, продолжается ремонт фасада дома, его закончат до конца мая», – сообщил в соцсетях губернатор Свердловской области Денис Паслер.

ЧП в четырехэтажном доме № 30 на улице Ильича в Первоуральске случилось днем 4 января 2026 года. В квартире на третьем этаже взорвался бытовой газ, после чего начался сильный пожар. Пострадали три человека: хозяйка квартиры, где произошел взрыв (женщину госпитализировали с ожогами), и две соседки, надышавшиеся угарным газом. После обследования эксперты пришли к выводу, что поврежденный дом можно восстановить, после чего начался капремонт.

Первоуральск, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube