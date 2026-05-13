«Лето на площади» начнется 23 мая

Уже через 10 дней, 23 мая, в центре Екатеринбурга снова откроется общественная территория для отдыха «Лето на площади».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в ближайшее время специалисты снова установят на площади 1905 года мобильные конструкции: настилы, клумбы с зелеными насаждениями, скамейки, навесы от дождя и солнца. Также здесь появится архитектурная подсветка с разными сценариями.

Территория будет задействована в крупных общегородских мероприятиях – например, планируется, что она станет одной из площадок мотофестиваля «Движение».

Летом здесь установят корты для игры в падел.

Как уже сообщал «Новый День», на старте проекта городские власти заявляли, что с июля по сентябрь 2025 года площадь преобразится в реакционное пространство для проведения ярмарок, фестивалей и праздников. На брусчатке действительно установили клумбы, скамейки и навесы, но по большей части площадь пустовала, что вызвало у горожан недоумение.

«Наша недоработка в том, что мы неправильно позиционировали «Лето на площади». Это не фестиваль. Идея была в том, чтобы центральная площадь стала открытым городским пространством с возможностью проведения на нем неких мероприятий. В концепции не предполагалось организовывать культурные события каждые выходные», – заявил в ноябре прошлого года тогдашний директор городского департамента культуры Илья Марков. Чиновник добавил, что ввиду требований антитеррористического законодательства проведение даже небольшого массового собрания имеет нюансы, и не все организаторы готовы к таким расходам.

Екатеринбург, Елена Владимирова

