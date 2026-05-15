В Екатеринбурге судят 20-летнюю карманницу: она охотилась на телефоны и кошельки в торговых центрах (ФОТО)

В Екатеринбурге перед судом предстала 20-летняя местная жительница, обвиняемая в серии карманных краж. Девушке вменяют четыре эпизода хищения и мошенничество на общую сумму 1,7 миллиона рублей. Полицейские подозревают, что список криминальных деяний подсудимой длиннее.

Как сообщили в УМВД Екатеринбурга, в апреле 2025 года в торговом центре «Марс» обвиняемая похитила у женщины телефон. Все произошло на эскалаторе, когда женщина отвлеклась, чтобы поставить на пол свою собаку. Через некоторое время подсудимая через мобильный банк в похищенном телефоне оформила кредит на 410 тысяч рублей. Но ей удалось обналичить только 100 тысяч рублей, так как банк заблокировал подозрительную операцию.

Еще один эпизод кражи произошел в мае 2025 года в ТЦ «Радуга». Девушка вытащила iPhone 15 из сумки посетительницы кафе, когда та на несколько секунд оставила ее без присмотра.

А самый крупный «улов» карманницы был в ТЦ «Пекин». Она похитила кошелек у предпринимательницы в торговом павильоне, в кошельке оказалось 1,2 миллиона рублей.

Примечательно, что все эпизоды краж попали на видеокамеры наблюдения. Изобличили преступницу в феврале 2026 года. Уже тогда она была под подозрением как участница шайки карманников, обокравших пенсионера.

Девушка пыталась избежать ареста, предъявив фиктивную справку о беременности. Но при проверке документа обман вскрылся, и подозреваемую отправили в СИЗО.

Сейчас уголовное дело в отношении екатеринбурженки рассматривает Железнодорожный районный суд. Ее судят за преступления по различным частями статей 158 и 159 УК РФ «Кража» и «Мошенничество».

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

