Трое уральцев вернулись из украинского плена

Трое уральцев после последнего обмена вернулись их украинского плена. Как сообщает аппарат уполномоченного по правам человека Свердловской области, речь идет жителе Чкаловского района Екатеринбурга 1982 года рождения, жителе Каменска-Уральского 1980 года рождения и жителе Краснотурьинска 1995 года рождения. Все они с 2025 года числились пропавшими без вести.

Напомним, что обмен пленными состоялся по формуле 205 на 205.

Сейчас российские бойцы находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Затем они будут доставлены на родину лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.

Посреднические усилия для возвращения военнослужащих ВС РФ из плена оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Предыдущий обмен пленными состоялся 24 апреля по формуле «193 на 193».

Екатеринбург, Елена Васильева

