Россия и Украина в пятницу провели очередной обмен военнопленными, сообщило Миноброны РФ.

Москва вернула из украинского плена 205 военнослужащих. Взамен Киеву переданы 205 пленных всушников.

Сейчас российские бойцы находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Затем они будут доставлены на родину лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.

Посреднические усилия для возвращения военнослужащих ВС РФ из плена оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Предыдущий обмен пленными состоялся 24 апреля по формуле «193 на 193».

Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва и Киев согласовывают списки пленных для обмена.

Президент США Дональд Трамп сообщал, что в период перемирия с 9 по 11 мая планируется провести обмен пленными между Россией и Украиной в формате «1000 на 1000». Позже Минобороны РФ сообщало, что Киев сорвал режим прекращения огня, нарушив его почти 30 тысяч раз.

Москва, Наталья Петрова

