Налоговая служба закрывает несколько отделений в городах Свердловской области, а также проводит слияние некоторых подразделений. Как пояснили в ведомстве, происходит реорганизация – в соответствии с приказом ФНР России.

Так, в ходе реорганизации Межрайонная инспекция ФНС России № 23 по Свердловской области присоединится к ИФНС России по Кировскому району Екатеринбурга, которая станет ее правопреемником в отношении задач, функций, прав и обязанностей и иных вопросов деятельности. После присоединения ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга сменит название на Межрайонную ИФНС России № 33 по Свердловской области.

Реорганизационные мероприятия пройдут и в Межрайонной ИФНС России № 14 по Свердловской области, которая присоединяется к Межрайонной ИФНС России № 16 по Свердловской области. Также будет реорганизована Межрайонная ИФНС России № 29 по Свердловской области путем присоединения к Межрайонной ИФНС России № 22 по Свердловской области.

Кроме того перестанут работать территориально-обособленные рабочие места в городах Нижняя Тура, Кушва, Лесной, Североуральск, Верхняя Салда, Туринск, Заречный, Богданович, Нижние Серги, Ивдель, Тавда, пгт. Белоярский, пгт. Тугулым.

Реорганизация завершится 22 июня 2026 года.

Управление напоминает жителям региона о возможности дистанционного взаимодействия с налоговыми органами с помощью интерактивных сервисов ФНС России, что позволяет существенно экономить время.

Как ранее писал «Новый День», бывший начальник управления ФНС Свердловкой области Сергей Логинов находится в федеральном розыске. Ему вменяется взятка в особо крупном размере.

23 апреля 2025 года Логинова заочно арестовали. Экс-налоговика должны были поместить под стражу на два месяца с момента его экстрадиции на территорию России либо с момента задержания на территории России. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

По последним данным, Логинова полиция обнаружила в Дубае при очень интересных обстоятельствах.

Екатеринбург, Елена Васильева

