Выборы почетных граждан Екатеринбурга приурочат к историческому Дню города

В Екатеринбурге планируют перенести дату присвоения звания «Почетный гражданин» с лета на осень. Такое предложение внесла мэрия в городскую думу.

Документ предлагает присваивать звание до исторической даты основания Екатеринбурга – 18 ноября. Ранее это происходило в канун празднования Дня города, в августе.

«Перенос предлагают сделать, чтобы привлечь внимание горожан к историческому дню рождения уральской столицы. Именно в этот день в 1723 году был запущен Екатеринбургский завод и создана городская крепость. Если изменения внесут, то сроки подачи ходатайств о присвоении звания также сдвинутся – с 15 мая на 15 августа. В таком случае решение комиссии о выдвижении кандидатов будет направляться в городскую думу не до 15 июля, а не позднее 15 октября», – рассказали в пресс-службе Екатеринбургской думы.

Ранее депутаты приняли решение о переносе Дня города с третьей на первую субботу августа. Инициатива также поступила от мэрии. Среди причин называлась более теплая погода в начале месяца. Также городские власти учли прошлогоднее предложение РПЦ перенести городской праздник на другую дату из-за Успенского поста.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

