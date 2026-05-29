Опасность НАТО не в геях*: ученый из МГИМО рассказал о современных угрозах России

В четверг, 28 мая, перед участниками экспертного форума «УрФО – территория возможностей» выступил политолог-международник, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Сергей Маркедонов, он рассказал об особенностях внешней политики России.

Об отношениях с Западом

Эксперт подчеркнул, что сегодняшняя внешняя политика России определяется не какими-то сиюминутными факторами, а системными моментами. «Западный нарратив про то, что все начал лично Путин в 2014 году, несостоятелен», – отметил Сергей Маркедонов. По словам эксперта, в рамках информационной войны гражданам России пытаются навязать миф о том, что до воссоединения с Крымом в отношениях РФ и Запада все было гладко, что «поросились пороси и карасились караси», но это не так. Еще в 1994 году первый президент России Борис Ельцин говорил о недопустимости расширения НАТО на восток, хотя сейчас об этом мало кто вспоминает. «Опасность НАТО – не в геях*, а в том, что это – военно-политический альянс, который изначально охватывал только Северо-Атлантический регион, а затем вышел далеко за его пределы», – напомнил эксперт.

По его словам, внешняя политика современной России уникальна тем, что она формировалась в условиях двух мощных процессов: распада СССР и распада Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений, возникшей в 1945 году после окончания войны. Именно тогда СССР перестал быть «маргиналом» и стал одним из центров биполярного мира, что практически сразу вызвало неудовольствие Запада. Документальное доказательство тому – фултонская речь Уинстона Черчилля, где он говорил, что «Россия хочет воспользоваться плодами победы». Хотя, отметил Сергей Маркедонов, такое желание вполне закономерно для всех государств всех времен и народов. Единственное исключение – Петр III, который отказался от победы русской армии над Пруссией из уважения к королю Фридриху II.

Поэтому распад СССР не принес России равноправных отношений с Западом. Первая волна расширения НАТО началась уже в 1990-х годах с раздела Югославии. Кроме того, Запад не спешил делиться с Россией технологиями и инвестициями. Страну воспринимали как «периферию», тогда как она хотела отношений на равных.

О «мягкой силе» и Гагарине

В то же время Сергей Маркедонов уверен: нынешнее расхождение с Западом – не навсегда. Все войны когда-то заканчиваются. Сейчас России необходимо вести прагматичную внешнюю политику и больше внимания уделять собственному внутреннему развитию, чтобы предлагать миру конструктивную альтернативную повестку. Если будут реальные дела, не понадобится выдумывать мудреные конструкции, подчеркнул эксперт и привел два примера. «Когда вы говорите «Спасибо деду за Победу», за что именно вы благодарите? Истинный смысл – в том, что наши деды и прадеды боролись со смертью ради жизни. Ими была разгромлена самая деструктивная идеология XX века – нацизм. Они нанесли сокрушительный удар по различным разновидностям и версиям фашизма, всему тому, что Эрих Фромм определял как социальную некрофилию, то есть «стремление к разрушению жизни, пристрастие ко всему омертвленному». Они подарили нам и всей Европе более 50 лет мира. И всего через 16 лет после окончания самый страшной войны в истории человечества Гагарин полетел в космос. При всех своих недостатках СССР – это не про репрессии, а про науку, прогресс, движение вверх, про мечту человечества и про прорыв в будущее. Именно поэтому полет Гагарина стал не только нашим, но и мировым достоянием. Он воплотил мечту человека о космическом пространстве. Про это мечтали Жюль Верн, Герберт Уэллс, другие писатели. Реальные достижения убеждают лучше, чем любая пропаганда».

* Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России

Екатеринбург, Евгения Вирачева

