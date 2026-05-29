Ревдинские свиньи снова вернулись на улицы

Знаменитые бродячие свиньи Ревды снова появились на улицах после некоторого затишья.

«Наши читатели делятся фотографиями свиней, которые вновь стали гулять по Ревде. Пока их видят в районе «Родничка». Интересно, как теперь будут развиваться события – постараемся узнать и обязательно расскажем», – пишет телеграм-канал «Ревда-инфо».

Как уже писал «Новый День», проблему безнадзорного выгула животных в Ревде не могли решить несколько лет. Свиньи с фермы Анатолия Луткова по прозвищу Ташкент разбредались по всему городу, рылись в помойках, бегали по проезжей части и оккупировали детские площадки. Ревду в соцсетях стали иронично называть «свиноградом», жители же возмущались, что городские власти никак не могут решить проблему.

Наконец в 2025 году суд постановил изъять бродячих свиней и передать их на содержание в фермерское хозяйство в селе Кленовское. Анатолий Лутков подал в суд апелляционной инстанции частную жалобу на это постановление, однако Свердловский областной суд не увидел основания для изменения судебного акта. 4 марта решение вступило в силу. После этого животные с улиц пропали. По словам горожан, часть свиней бывший хозяин забил.

Ревда, Елена Владимирова

