«Екатеринбурггаз» больше года завышал цены в квитанциях

Антимонопольная служба обвинила «Екатеринбурггаз» в необоснованном завышении цен на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования в жилых домах. Компания нарушала закон о защите конкуренции в период с 1 марта 2025 года по 19 марта 2026 года, сообщили в пресс-службе Свердловского УФАС.

По итогам рассмотрения дела «Екатеринбурггаз» был оштрафован на 562,5 тысячи рублей. Кроме того, компанию обязали привести прейскурант на техническое обслуживание в соответствие с методическими указаниями Минстроя РФ. Газовики уже выполнили это требование.

«Екатеринбурггаз» является крупнейшей специализированной компанией в городе, которая занимается обслуживанием газового оборудования в жилых домах. Она обеспечивает газом около 400 тысяч потребителей. Екатеринбуржцы обратили внимание на резкий рост цен в квитанциях и обратились с жалобой в антимонопольную службу. УФАС установило, что «Екатеринбурггаз» как монополист необоснованно увеличил плату за услугу техобслуживания газового оборудования в многоквартирных и частных домах.

Стоит отметить, что компания не меняла завышенный ценник и в апреле 2026 года – осмотр газовой разводки в квартире потребителям обошелся в 994 рубля, как и в январе.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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