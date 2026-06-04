«Екатеринбурггаз» отказался делать перерасчет потребителям

«Екатеринбурггаз» не будет делать перерасчет потребителям за тот период, когда компания необоснованно завышала цены на техобслуживание и ремонт газового оборудования в жилых домах. Газовики заявили, что для этого нет оснований.

«По результатам проведенной проверки устранены несоответствия в документации, которые не повлекли за собой изменения стоимости услуг, оказанных по договору о техническом обслуживания внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме. В соответствии с действующим законодательством и условиями договора, основания для перерасчета оплаты услуг отсутствуют», – сообщили в пресс-службе «Екатеринбурггаза» на запрос «Нового Дня».

Ранее компания была признана нарушителем антимонопольного законодательства. Как установило Свердловское УФАС, в период с 1 марта 2025 года по 19 марта 2026 года «Екатеринбурггаз» как монополист необоснованно увеличил оплату услуг в квитанциях. Компания оштрафована на 562,5 тысяч рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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