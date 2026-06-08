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Екатеринбуржцы задолжали за газ почти 130 млн рублей

Многие екатеринбуржцы забывают оплачивать счета за газ.

Как сообщили в пресс-службе «Екатеринбурггаза», на начало июня 2026 года задолженность физических лиц за поставку газа в Екатеринбурге составила порядка 127,9 миллиона рублей. Из них просроченная более одного месяца задолженность – около 69,1 миллиона. По сравнению с 2025 годом, общая сумма задолженности потребителей выросла более чем на 8 миллионов рублей. Самый злостный неплательщик успел накопить долг на сумму более 308 тысяч рублей. Он проживает в Чкаловском районе Екатеринбурга, в частном жилом доме.

Задолженность управляющих организаций перед АО «Екатеринбурггаз» за поставленный газ превышает 245 миллионов рублей. В топ-3 антилидеров по размеру задолженности вошли управляющая компания «Лазурит», «Управляющая компания Ремстройкомплекс Екатеринбург» и управляющая компания «Алмаз».

Между тем, как уже писал «Новый День», Свердловское УФАС установило, что в период с 1 марта 2025 года по 19 марта 2026 года «Екатеринбурггаз» как монополист необоснованно увеличил оплату услуг в квитанциях. Компания оштрафована на 562,5 тысячи рублей. При этом перерасчет потребителям делать не будут.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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