Мотофестиваль «Движение» посетили 150 тысяч человек (ФОТО)

Третий фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение» собрал более 150 тысяч гостей из Екатеринбурга, Свердловской области и других регионов России.

Как сообщает пресс-служба фестиваля, мотоциклисты и гости фестиваля приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, всех регионов Урала, Перми, Новосибирска, Омска, Казани, Уфы, Хабаровска, Читы, Костромы, Краснодара, Улан-Удэ, Иркутска, Туапсе, Грозного, Владивостока и многих других городов, а также из других стран – Белоруссии и Казахстана.

В мотопараде, который прошел в первый день фестиваля, приняло участие около 5 тысяч мотоциклистов.

Церемония открытия фестиваля по традиции прошла в Музейном комплексе в Верхней Пышме. Старт масштабному празднику дал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, который возглавил общий молебен с участием 5 тысяч байкеров из разных стран. А старт мотопараду со сцены у самого большого в мире БелАЗа – экспоната Музейного комплекса – дал губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Колонну мотоциклистов по традиции возглавили мотоциклы «Урал» Ирбитского мотоциклетного завода в цветах российского флага.

Байкеры общей колонной отправились из Верхней Пышмы в центр Екатеринбурга, к часовне святой Екатерины. Здесь же разместилась выставка редких мотоциклов из коллекции будущего Музея уникальных спортивных автомобилей и высоких технологий, который создает Русская медная компания.

Три дня в Екатеринбурге и Верхней Пышме работали около 20 площадок. Самой необычной из них стала первая в мире эндуро-трасса, построенная на воде – вокруг фонтана в Историческом сквере Екатеринбурга. Во втором этапе кубка суперэндуро «Буйные есть!» приняли участие 30 спортсменов. Первое место в соревнованиях занял спортсмен из Ялты Альберт Самсонов.

В рамках фестиваля был разыгран кубок «Движения» по водно-моторному спорту в дисциплинах аквабайк, гидрофлай, мотосерф, фристайл. В этом году соревнования прошли в акватории Городского пруда в Екатеринбурге в течение двух дней, в них приняли участие около 60 спортсменов из 15 регионов России.

Также впервые в рамках фестиваля состоялось ночное водное шоу в светящихся костюмах от гидрофлаеристов.

На главной сцене фестиваля в Историческом сквере выступили певица Елка, группы «Чиж и Со», «Северный флот», «Сова» и другие коллективы. Всего на сцене сыграли 180 музыкантов.

Кроме того, в этом году в рамках фестиваля в Центре развития дизайна прошел Первый женский мотофорум. На форум зарегистрировалось более 350 участниц из 20 женских мотоклубов и мотосообществ со всей страны.

Фото: Максим Dee Troy и Наталья Капральчик

Екатеринбург, Елена Владимирова

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