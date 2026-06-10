В Свердловской области дан отбой режиму ракетной опасности

Режим ракетной опасности в Свердловской области отменен в 09:21, сообщил губернатор Денис Паслер.

Как уже писал «Новый День», в Свердловской области режим ракетной опасности был объявлен в 07:27. Губернатор Денис Паслер сообщил, что ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета.

Позже полпред Артем Жога сообщил, что ракетная опасность объявлена во всем УрФО.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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