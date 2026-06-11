Мэрия опровергла информацию о расторжении контракта с перевозчиком, ответственным за 81-й автобусный маршрут

Администрация Екатеринбурга не принимала решения о разрыве муниципального контракта с перевозчиком ООО «Авто-ном». Водитель, работающий на эту транспортную компанию, вчера устроил смертельное ДТП у храма Большой Златоуст. Ранее в СМИ распространилась информация, что мэрия экстренно ищет другого перевозчика, но в пресс-службе администрации ее опровергли.

Как пояснили «Новому Дню» в мэрии, муниципалитет обеспечивает пассажирские перевозки в полном объеме. Транспортная компания «Авто-ном» обслуживает пять городских маршрутов: № 41, 53, 68, 80 и 81.

Напомним, по факту ДТП с четырьмя погибшими возбуждено два уголовных дела. Арестованы водитель автобуса, протаранивший группу пешеходов на перекрестке, и директор транспортной компании «Авто-ном». Прокуратура города проводит тотальную проверку всех частных и муниципальных перевозчиков в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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