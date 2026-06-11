На злополучном перекрестке у храма Большой Златоуст перестали работать светофоры

На перекрестке улиц 8 Марта – Малышева, где вчера случилось смертельное ДТП с автобусом, сегодня днем перестали работать светофоры. Как передает корреспондент РИА «Новый День», движением транспорта управляют два регулировщика. Машины часто останавливают прямо посередине перекрестка, но заторов не наблюдается.

Напомним, накануне около 21:00 автобус после столкновения с легковым автомобилем вылетел на тротуар рядом с храмом Большой Златоуст. Там стояли люди. В результате наезда погибли четыре человека: две женщины, мужчина и ребенок, чья личность пока не установлена.

Еще трое пострадавших находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

По версии следствия, водитель автобуса проехал на красный сигнал светофора, что и стало причиной трагедии. Мужчину задержали, на допросе он пояснил, что перепутал педали газа и тормоза. Также задержан директор транспортной компании «Авто-Ном», он подозревается в том, что не провел обязательный предрейсовый осмотр автобуса и медицинское обследование водителя. Следственный комитет возбудил уголовные дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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