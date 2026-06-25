В Екатеринбурге открыли сбор помощи для кушвинцев, пострадавших от урагана

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова рассказала, как можно помочь жителям Кушвы, пострадавших от разрушительного торнадо 22 июня. В Екатеринбурге открылся пункт сбора помощи по адресу Малышева, 31Д. Туда можно приносить вещи, которые необходимы в первую очередь людям, оставшимся без жилья.

«Требуется все, что сгодится для стройки и ремонта – гвозди и молотки, краска и крепежный материал. Из продуктов те, что долго хранятся: мука и крупы, макароны и растительное масло. Для детей уже надо готовиться к школе. Тетради и ручки будут нужны уже скоро. Одежда для детей в первую очередь», – рассказала Татьяна Мерзлякова.

Вчера омбудсмен провела в Кушве прием семей участников СВО и пообщалась с волонтерами, которые разносят людям продукты и воду. Гуманитарную помощь собирают в кушвинском Дворце культуры. Мерзлякова отметила, что на призыв о помощи жителям откликнулись многие предприниматели, в том числе из Нижнего Тагила и Екатеринбурга.

Мощный ураган прошел по Кушве и ее окрестностям вечером 22 июня. В результате стихии было повреждено более 130 домов и 25 автомобилей, 16 строений разрушено полностью. Губернатор Денис Паслер пообещал, что жилье кушвинцев будет восстановлено за счет бюджета.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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