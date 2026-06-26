Два уральца, совершившие разбойное нападение на звезду советского фильма-сказки, отправляются в колонию строгого режима

Два жителя Свердловской области, которые совершили разбойное нападение на актера советского кино, известного по главной роли в фильме-сказке «Финист – Ясный сокол», отправляются в колонию строго режима.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, Артема Валеева, 2007 г.р., и Глеба Дербенева, 2004 г.р. признаны виновными по ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище».

Вечером 13 октября 2025 года обвиняемые, применяя физическую силу, проникли в жилое помещение советского актера Вячеслава Воскресенского. Один из злоумышленников ударил актера и потребовал отдать деньги.

Пожилой актер, опасаясь за свою жизнь и здоровье, не имея возможности противостоять молодым людям, которые были физически сильнее его, выполнил требования злоумышленников.

В результате разбойного нападения у потерпевшего зафиксирована ушибленная рана на слизистой оболочке нижней губы. Незаконными действиями осужденных потерпевшему был причинен материальный ущерб на общую сумму 109,5 тыс. рублей.

Как пояснил «Новому Дню» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, дело было раскрыто полицией по горячим следам.

В судебном заседании осужденные вину в совершенном преступлении признали частично.

С учетом позиции государственного обвинителя Красноуральский городской суд назначил:

– Глебу Дербеневу наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы;

– Артему Валееву – в виде 7 лет 8 месяцев лишения свободы.

Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, осужденные выплатят актеру имущественный ущерб, который он понес.

Вячеслав Воскресенский стал звездой в СССР после выхода фильма «Финист – ясный сокол», других заметных ролей в кино у него не было. Позже актер работал в Свердловском драмтеатре, на Свердловской киностудии, в начале 2000-х – в клубе Госпиталя ветеранов войн. С 2011 года живет в Красноуральске.



Красноуральск, Елена Васильева

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