Собака, которую вместе с будкой унес ураган, вернулась к своему дому

Невероятный случай произошел в Кушве, над которой несколько дней назад пронесся ураган. Собака, которую вместе с конурой унесло в лес, нашла дорогу домой.

Об этом рассказали подписчики сообщества «Подслушано в Кушве». «Во время смерча собачью конуру вместе с собакой унесло в лес. Собака вернулась домой самостоятельно, а хозяина дома пока не можем найти. Если вы знаете владельца этого дома или можете помочь с его поиском, пожалуйста, свяжитесь с нами», – написали кушвинцы. Уже через несколько часов хозяева животного нашлись.

Как сообщал «Новый День», мощный ураган прошел по Кушве и ее окрестностям вечером 22 июня. В результате стихии было повреждено более 130 домов и 25 автомобилей, 16 строений разрушено полностью. Губернатор Денис Паслер пообещал, что жилье кушвинцев будет восстановлено за счет бюджета.

Кушва, Елена Владимирова

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