В Нижних Сергах ввели ЧС: часть домов остаются без электричества и газа

В Нижесергинском городском поселении введен режим чрезвычайной ситуации после сильного дождевого паводка. Глава муниципалитета Андрей Чекасин сообщил, что подтоплены 48 жилых домов. Десять человек размещены в пункте временной эвакуации. «Сейчас на территории работает пять групп, которые обследуют дома, подвергшиеся подтоплению. Было повреждено порядка 2 километров автомобильных дорог и подмыто 3 автомобильных моста. Пострадавших нет. Помощь будет оказываться в зависимости от повреждений, в зависимости от ущерба. Сейчас при поддержке правительства и министерства общественной безопасности на территорию доставили 10 помп. Там, где вода отходит и необходимо откачивание, воду откачивают», – рассказал «Четвертому каналу» Андрей Чекасин.

Электроснабжение домов, которые оказались в зоне подтопления, планируют восстановить сегодня. Без газа остаются 14 домов на улице Жукова. По словам главы, к восстановлению газоснабжения рабочие приступят, когда позволят погодные условия. Затем в городе будут восстанавливать поврежденную инженерную инфраструктуру. Вечером 29 июня из-за сильных ливней резко поднялся уровень воды в реках Заставка, Серга и в Нижнесергинском водохранилище. В Нижних Сергах подтопление коснулось 120 человек. Также пострадал местный Крестовоздвиженский храм.

Прокуратура проводит проверку, как власти проводили противопаводкие мероприятия до наступления ЧС.

Нижние Серги, Ангелина Сергеева

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