В пяти свердловских муниципалитетах введен режим ЧС из-за паводка

Режим «Чрезвычайная ситуация» действует в Горноуральском округе, Екатеринбурге, Кушве, Нижних Сергах и Первоуральске, сообщает региональное управление МЧС. Только за минувшие сутки в зону подтопления попали еще 188 жилых домов, 29 садовых домиков и 3742 приусадебных участка. Общее количество затопленных домов уже составило 265.

Эвакуировано 155 человек. В пунктах размещения находятся 9 человек, остальные пострадавшие от паводка жители переехали к родственникам и знакомым. Из-за разлива рек Госавтоинспекция перекрыла четыре автомобильных дороги, от большой земли отрезаны 17 поселений, в которых проживают 1,5 тысячи человек. Случаи подтопления частных домов и огородов также есть в Нижнем Тагиле, Бисерти, Ревде, Среднеуральске, Невьянском округе, Верхней Пышме, Березовском, Верхнем Тагиле, Староуткинском, Слободо-Туринском и Байкаловском районах.

По прогнозам МЧС, сегодня в Нижнем Тагиле может затопить еще 354 приусадебных участка, а в Горноуральском округе – 10 приусадебных участков и 10 жилых домов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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