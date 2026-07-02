Канавки, борозды и «сухие ручьи»: как спасти сад от затопления

Июнь в Свердловской области стал самым дождливым месяцем за всю историю метеонаблюдений. Обильные осадки спровоцировали паводки: под водой оказались почти четыре тысячи приусадебных участков. О том, какие меры может принять садовод, чтобы отвести воду, «Новому Дню» рассказала председатель Союза садоводов Екатеринбурга и Свердловской области Надежда Локтионова.

По словам эксперта, справиться с избытком влаги можно с помощью самодельной канавки или временной борозды. Для этого достаточно вручную выкопать лопатой открытые канавки, по которым вода будет уходить с участка – от деревьев, кустарников и построек. Такие углубления обязательно должны иметь уклон: 2-3 сантиметра на каждый метр длины. Важно, чтобы они охватывали все проблемные места.

«Важно правильно отвести воду – так, чтобы она уходила за пределы участка или в специально созданный приемник. В противном случае есть риск затопить соседнюю территорию, что может обернуться серьезным конфликтом, вплоть до судебных разбирательств и требований денежных компенсаций», – предупредила Надежда Локтионова.

При грамотном подходе, добавила она, такие канавки могут стать не только практичным, но и эстетичным элементом ландшафтного дизайна. Их можно оформить в виде «сухого ручья», выложив дно и берега камнями разного размера и высадив вдоль влаголюбивые растения.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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