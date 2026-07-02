Июньский потоп в саду: как сохранить растения и урожай

За июнь на Урале выпало больше трети годовой нормы осадков. Последствия не заставили себя ждать – рекордные дожди уже отразились на урожае. О том, как переувлажнение повлияло на растения и что необходимо предпринять садоводам, чтобы сохранить урожай, «Новому Дню» рассказала председатель Союза садоводов Екатеринбурга и Свердловской области Надежда Локтионова.

Садоводы уже бьют тревогу: ягоды поражаются гнилью, корнеплоды трескаются, а корни деревьев и кустарников в условиях застоя воды задыхаются, что крайне губительно для них. «В период переувлажнения развиваются такие болезни, как корневая и серая гниль, фитофтора – опасное заболевание для пасленовых (томатов, картофеля) и даже малины. Эти болезни могут привести к гибели растений, поэтому крайне важно отвести лишнюю воду от растений и оперативно провести профилактические обработки фунгицидами и биопрепаратами», – заявила эксперт.

Первое, что необходимо сделать для всех культур, – ускорить отток лишней влаги. Когда вода сойдет, поверхность земли нужно очистить от ила и мусора, которые образуют плотную корку, мешающую корням дышать. Затем следует провести аккуратное рыхление на глубину 3-5 сантиметров граблями или плоскорезом – это восстановит доступ кислорода к корневой системе. С растений также обязательно нужно убрать больные и поврежденные листья.

Особого внимания требуют плодовые деревья. Для яблони, например, последствия избыточной влаги могут проявиться не сразу, а спустя два-три года – дерево может погибнуть из-за повреждения корневой шейки – зоны перехода ствола в корень. Чтобы этого избежать, необходимо снять всю намытую землю с приствольного круга, оголив корневую шейку до уровня, который был до паводка, и дать ей просохнуть.

В особой зоне риска – чеснок и лук: их луковицы в мокрой земле могут попросту сгнить. Спасти ситуацию поможет рыхление и полив аммиачной селитрой для того, чтобы азот стимулировал образование новых корешков.

Кабачки и тыквы стоит приподнять над землей, уложив на сухие доски или настилы, а также удалить лишние листья, которые задерживают влагу и препятствуют естественной вентиляции.

Универсальным средством в сложившейся ситуации станет антистрессовая обработка растений по листу препаратами «Циркон» или их аналогами. Томаты, малину и клубнику рекомендуется пролить «Фитоспорином-М», повторяя обработку каждые 5-7 дней, не дожидаясь появления фитофторы. В специализированных магазинах сегодня представлен широкий выбор биопрепаратов нового поколения, и для каждой конкретной культуры можно подобрать оптимальное средство, отметила эксперт.

«Поскольку болезни растений развиваются достаточно быстро, профилактические осмотры каждые 1-2 дня помогут сохранить и само растение, и вырастить урожай», – добавила Надежда Локтионова.

После паводка почва теряет важнейшие элементы – кальций и азот. Поэтому садоводам необходимо восстановить их баланс. Когда земля подсохнет, необходимо внести под корень комплексное минеральное удобрение с преобладанием фосфора и провести бережное рыхление. Это даст растениям силы для дальнейшего роста и плодоношения.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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