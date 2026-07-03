В Свердловский облсуд поступила апелляция на приговор экс-редактору «Ура.ру» Денису Аллаярову

В Свердловский областной суд поступили материалы уголовного дела с апелляционными жалобами осужденного журналиста Дениса Аллаярова и его адвоката, а также апелляционное представление прокурора на приговор Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга от 21 апреля 2026 года.

Напомним, региональный редактор издания «Ура.ру» (ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания») Денис Аллаяров обвинялся в преступлении по ч. 3 ст. 291 УК РФ. Суд установил, что журналист в течение десяти месяцев платил деньги за получение служебных оперативных сводок УМВД Екатеринбурга для подготовки новостей. Схема была организована через дядю Аллаярова, бывшего начальника угрозыска отдела полиции № 10 Андрея Карпова. Общая сумма взятки составила 120 тысяч рублей. В ходе судебного разбирательства Аллаяров полностью признал свою вину.

Он был приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 1,2 миллиона рублей. Кроме того, Аллаярову запрещено заниматься журналистской деятельностью в течение 4 лет. Карпов также признал свою вину и получил мягкий приговор – 4 года условно.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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