Саркопения и панкреатит от уколов для похудения – чем грозит старт с ударных доз

Россияне продолжают массово покупать препараты на основе семаглутида и тирзепатида для похудения. Однако многие бездумно назначают себе лечение, пренебрегая инструкциями и здравым смыслом. Так, желая получить результат мгновенно, некоторые начинают приём с доз, в разы превышающих рекомендованные.

Между тем сама терапия предполагает постепенный вход в курс – с минимальных дозировок (2,5 мг). И даже такой щадящий старт редко проходит бессимптомно: у пациентов возникают тошнота, рвота и запоры. Как рассказала «Новому Дню» врач-эндокринолог ЦГБ № 7 Елена Ляпина, когда на начальном этапе вводится ударная доза, например, в 15 мг, в лучшем случае у человека могут проявиться все перечисленные побочные эффекты в крайне выраженной форме: изнуряющие рвоты и диареи, выпадение волос и появление морщин, дряблость кожи, эректильная дисфункция у мужчин. Среди наиболее тяжёлых осложнений – острый панкреатит (воспаление поджелудочной железы), тяжёлые системные токсические реакции, почечная недостаточность и даже саркопения – потеря мышечной массы, восстановить которую уже невозможно.

«Все должно быть постепенно. Если динамика снижения веса хорошая (например, 1 кг в неделю), рекомендуется оставаться на той дозировке, которая дает такой результат. Худеть на 17 кг в месяц – это уже опасно», – обратила внимание эндокринолог. Она также отметила, что рассчитывать на снижение веса исключительно за счёт инъекций не стоит. При использовании таких препаратов, механика похудения следующая: в первые недели организм теряет преимущественно жидкость, а примерно через месяц начинается сжигание жировой ткани, однако параллельно идёт и потеря мышечной массы. Время терапии «на уколах» необходимо использовать, чтобы перестроить пищевое поведение, ввести физическую активность и в целом перейти к более здоровому образу жизни. Если же полагаться только на уколы, игнорируя питание и спорт, после окончания терапии жировая ткань возвращается, причём в четыре раза быстрее.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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