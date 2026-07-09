«Идет война на истощение», – эксперты прокомментировали итоги саммита НАТО

Саммит НАТО, прошедший вчера в Анкаре, не принес ничего принципиально нового, считают эксперты. Военные действия на Украине продолжатся, как и противостояние России с объединенным Западом.

«Я говорил и повторю, что война против объединенного Запада – это теперь единственное будущее, которое у нас есть. При нашей жизни она не прекратится. Другое дело, что СВО закончится победой – то есть достижением поставленных президентом целей – достаточно скоро, думаю, что в текущем году.

Что же касается НАТО, то да – они перешли в состояние перманентной войны с Россией и перестроили под это свою политику и экономику. Сначала пушки, масло потом.

Однако их главная проблема сейчас не в этом. Им надо выдать для своих избирателей неизбежное поражение от России за победу. За то, что они «успешно ведут сдерживание России». Этим они и заняты, на самом деле», – заявил «Новому Дню» политический обозреватель Андрей Перла.

Эксперт также отметил, что президент США продолжает собственную игру, не считаясь с интересами Евросоюза: «Трамп, конечно, шоумен: эмоциональный, вздорный, зависимый от чужого мнения, падкий на лесть и прочая, и прочая. Но Трамп, между тем, по-своему очень последователен. Что он делает, несмотря ни на что? Он ослабляет Европу таким образом, чтобы она уже никогда не смогла претендовать на самостоятельность. Делает он это, используя войну Европы Украиной против России. Россию он воспринимает как враждебного партнёра и, конечно, ослабляет и ее тоже. Но фокус его усилий – на Европе. И когда он воюет с Ираном, и когда он (не) воюет с Китаем, и когда он «приближает мир» с Россией».

Политолог Павел Данилин считает, что заявления Трампа по украинскому конфликту не стоит воспринимать как что-то новое: «Мол, США будут помогать украинским ударам. США и без того помогают наведению «украинских» (на самом деле, европейских) дронов и ракет. И что поменялось-то? <…> И да, еще раз хочу напомнить, что каждый раз, когда нас атакуют БПЛА, у российского руководства есть основания для ответного ядерного удара, в соответствии с нашей ядерной доктриной».

Политолог Павел Баширов отмечает, что «не мы противник США, а Китай»: «Мы – увесистая гиря, позволяющая перевесить чашу весов. Европа – ресурс, за который борются КНР и США, не гиря, а ресурс. Украина – не субъект, а объект, стоимость которого падает с каждым днем. Мира не будет в ближайшее время. Идет война на истощение, а она заканчивается только, когда кто-то не опускается на дно. И тогда он или остается на нём и его поедают крабы, или пытается всплыть с призывом о капитуляции. А на евразийском континенте сейчас истощают Россию, страны ЕС и Украину. Угадайте кто первым окажется на дне. И кого второго хочет Трамп отправить на дно. Нам больно. Нам сложно. Но мы не окажемся на дне в любом случае. Терпим и не молчим, потому что понимаем, что происходит».

Как уже писал «Новый День», президент США Дональд Трамп считает удары вооруженных формирований Украины вглубь территории России эскалацией. При этом американский лидер заявил, что такие атаки могут способствовать прекращению конфликта. «Это эскалация. Но это также эскалация, которая может привести к прекращению [конфликта]», – сказал Трамп (цитата по ТАСС) на встрече с главой киевского режим Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.

В то же время Госсекретарь США Марко Рубио, присутствовавший на встрече, также заявил, говоря об ударах Украины вглубь России, что «это одна из тенденций, которая меняет ситуацию в этой войне в последние несколько месяцев».

Анкара, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube