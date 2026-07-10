Завершено следствие по делу лихача на «Лексусе», в ДТП с которым погибла женщина и пострадал ребенок

В ближайшие дни в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга поступит уголовное дело в отношении Дмитрия Гаренских – участника ДТП на проспекте Космонавтов, в котором погибла молодая женщина и тяжело пострадал ее ребенок.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в момент ДТП вечером 11 апреля Гаренских был пьян. Он ехал на автомобиле «Лексус» со скоростью около 144 км/ч, хотя по правилам должен был двигаться со скоростью, не превышающей 60 км/ч.

Как уже писал «Новый День», 24-летний Дмитрий Гаренских устроил массовое ДТП на проспекте Космонавтов. Он гнал на огромной скорости и врезался в двигавшуюся впереди него «Тойоту». От удара «Лексус» выбросило на встречную полосу, где машина столкнулась с БМВ. За рулем была 30-летняя женщина, а на заднем сиденье в детском кресле ехал ее 1,5-годовалый сын. Мальчика и маму сразу госпитализировали, однако женщину спасти не удалось. Ребенок был в тяжелом состоянии, он впал в кому. После аварии Гаренских пытался сбежать, но очевидцы схватили его и задержали до приезда полиции. Мужчина был пьян и находился в неадекватном состоянии. От медицинского освидетельствования он отказался.

«Согласно выводам комплексной видеотехнической и автотехнической судебной экспертизы, время, прошедшее с момента выезда автомобиля «ЛЕКСУС LX570» на полосу встречного движения, до момента столкновения транспортных средств составляет 1,03 секунды. Женщина-водитель автомобиля «БМВ Х5» не могла среагировать на опасность до столкновения и не располагала технической возможностью избежать столкновения. Согласно заключению экспертов, Гаренских может осознавать характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Обвиняемый признал вину в совершении инкриминируемого деяния», – сообщили в прокуратуре.

Сначала Гаренских было предъявлено обвинение в совершении преступления по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшего по неосторожности смерть человека». Затем обвинение переквалифицировали. Возбуждено дело по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство из хулиганских побуждений» и ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «в», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство из хулиганских побуждений, в отношении двух и более лиц, в том числе малолетнего». Гаренских арестован до 12 августа. Ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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