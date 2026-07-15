«Общими силами выдержим», – как жители Ирбитского района переживают паводок (ФОТО, ВИДЕО)

Паводковая ситуация в Свердловской области остаётся напряжённой. За минувшие сутки затопило 177 жилых домов и 564 приусадебных участка. Основной удар пришёлся на Камышловский, Артёмовский и Ирбитский районы. «Новый День» отправился в Ирбитский район, где на днях ввели режим ЧС.

Так, поселок Зайково практически полностью оказался в воде. Река Ирбит вышла из берегов и затопила несколько десятков домов. Как рассказал поисковик отряда «РМК Поиск» Виктор Глазков, перелив произошёл на улице Ленина – эта дорога связывает Зайково с Артёмовским и, соответственно, Екатеринбург с Ирбитом. На улице Больничной, по словам местных жителей, вода дошла уже до крыш домов. Критическая обстановка и на улице Коммунистической – там вода поднялась уже на 40 сантиметров. Если она продолжит прибывать, уточнил Глазков, посёлок может оказаться отрезанным от внешнего мира.

Затопленный поселок. Наводнение в Ирбитском районе

И все же, пожалуй, главное, что отмечает корреспондент «Нового Дня» – это спокойствие жителей поселка. Они стараются сохранять самообладание и не поддаваться панике: «По шоссе идти – глубина по пояс, а дальше – по шею бы накрыло. У меня дома можно удочкой из окна рыбу ловить», – с иронией говорят те, кто пока остаётся в своих домах. Местные также рассказывают: раньше вода поднималась только до первых двух домов Больничной улицы, но в этот раз – всё иначе: «До нас никогда не доходило. Думали, и не дойдет», – рассказал Владимир Галатов с Вокзальной улицы.

«Сначала вода стояла в грядках после дождей. Утром я встала – уже во дворе вода. Собака на цепи в будке скулила, вся в воде. Хорошо, соседи вовремя подоспели – доски бросили, меня вытащили. Вчера приехали спасатели. Я не хотела уезжать – думала, за домом присмотрю», – поделилась Луиза Гуденкова с улицы Больничной, 13/2.

В Зайковской школе № 2 развернули пункт временного размещения – здесь принимают жителей Зайково, Молоковой и Мельниково. Пока в спортзале разместились 12 человек, из них четверо детей – всего шесть семей. «В спортзале мы поставили кровати. Принесли подушки, пледы, 30 комплектов постельного белья от районной больницы. Есть питьевая вода, работает кухня: кормим три раза в день. Продукты передало Зайковское сельпо [сельское потребительское общество]. Ждём наборы от Ирбитского молочного завода», – рассказала директор школы Светлана Безгодова.

По ее словам, электричество в посёлке пока есть, а вот интернет пропал – сказалась сильная гроза на днях. Но связь с внешним миром не отрезана: при необходимости вызывают врачей, скорая приезжает оперативно.

«Люди спокойные. Понимают: надо держаться. У нас все вышли из отпуска – и повара, и техперсонал. Помогаем, чем можем. Общими силами выдержим», – добавила директор.

Как рассказали «Новому Дню» жители Зайково, подтопления коснулись и соседних территорий: затопило больницу в Ирбите, которую временно перевели в аграрный техникум в Зайково, в зоне бедствия Туринск, а в поселке Скородумском, расположенном ближе к реке, остались всего два человека – остальных эвакуировали.

Отряд «РМК Поиск» работает на месте в усиленном режиме: координируют работу с администрацией и силовиками, эвакуируют людей и помогают тем, чьи дома уже ушли под воду. «Если вода по колено – надеваем гидрокостюмы, берём лодку и помогаем вывозить людей и имущество. Если воды больше метра – работаем только на лодках. Некоторые жители остаются, надеясь, что вода дальше не пойдёт. Но те, кто отказывался утром выезжать, звонят нам ночью – и мы уже эвакуируем их в темноте на лодках», – пояснил Виктор Глазков.

Для оценки обстановки используют БПЛА – за 15 минут дрон позволяет осмотреть всю окрестность. В планах поисковиков сейчас – доставить провизию тем, кто остался в своих домах, и организовать работу генераторов, чтобы у людей была электроэнергия.

Как уже писал «Новый День», всего на территории Свердловской области в 20 муниципальных образованиях подтоплено 362 частных жилых дома, 5 дачных домов, 1760 приусадебных участков, 2 участка автомобильных дорог и 9 низководных мостов. В пунктах временного размещения находятся 67 человек, включая 21 ребенка. Остальные пострадавшие граждане временно проживают у родственников и знакомых.

Гидрологическая обстановка остается напряженной. В ближайшие сутки на территории региона сохранится непогода: ожидаются очень сильные дожди и ливни, а также увеличение объемов сброса воды с гидротехнических сооружений, что создает риски дальнейшего подъема уровня воды и подтопления новых территорий в отдельных муниципальных образованиях.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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