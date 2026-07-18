Вода уходит из Ирбита

За прошедшие сутки уровень воды в реке Нице на территории Ирбита снизился: в 14:00 пятницы, 17 июля, он составлял 844 см, а сегодня к тому же часу опустился до 833 см. Об этом сообщил «ВКонтакте» глава города Николай Юдин.

Мэр добавил, что в городе продолжают работать спасатели, которые развозят бутилированную воду и гуманитарные грузы в подтопленные дома, жители которых отказались эвакуироваться.

Николай Юдин также попросил ирбитчан не нагнетать панику в связи с увеличением сброса воды на Верх-Нейвинской плотине. «Уровень воды в Нице зависит от работы четырех ГТС, и сброс на каждой из них регулируется, и общей ситуации: на одной увеличивают – на остальных уменьшают. Вопрос на контроле у руководства области и лично губернатора региона Дениса Паслера», – уточнил он.

Как уже писал «Новый День», Верх-Нейвинское водохранилище переполнено, поэтому специалисты УЭХК как собственники плотины решили поэтапно увеличить объём водосброса. Сначала планировалось, что увеличение сброса начнется сегодня в 14:00, но затем глава Новоуральска Вячеслав Тюменцев сообщил, что начало сброса перенесли на 16:00.

Напомним, 14 июля, когда уровень воды в реке Нице в Ирбите превысил 740 см – это утвержденный показатель, который считается опасным природным явлением, – глава города Николай Юдин принял решение ввести режим ЧС муниципального уровня.

Ирбит, Елена Владимирова

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