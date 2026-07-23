Департамент туризма напомнил, как сделать поход или сплав по реке безопасным

После того как в Свердловской области за один день погибли двое туристов, профильный департамент регионального правительства напомнил о необходимости соблюдения требований безопасности при организации маршрутов.

Как сообщили в дептуризма, организатор похода или сплава обязан заранее оценить сложность маршрута и возможные риски, выбрать безопасные места для стоянок, обеспечить участников необходимым снаряжением и подготовить план действий на случай резкого ухудшения погодных условий.

В ведомстве напомнили основные правила организации туристических поездок.

1. Перед выходом на маршрут необходимо изучить прогноз погоды и гидрометеорологические условия, оценить сложность маршрута и риски.

2. Туристическим группам и отдельным туристам рекомендуется не позднее чем за сутки до выхода зарегистрировать маршрут в ГУ МЧС России по Свердловской области. Это можно сделать онлайн на официальном сайте ведомства.

3. Информацию о маршруте также можно передать в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Свердловской области или в Службу спасения Свердловской области.

4. Особое внимание необходимо уделять выбору места для стоянки. Палатки нельзя устанавливать в потенциально опасных местах – в том числе под деревьями, которые могут представлять угрозу при сильном ветре.

5. На сложных маршрутах рекомендуется пользоваться услугами аттестованного инструктора-проводника.

6. Если туристы путешествуют группой, ответственность за регистрацию маршрута несет организатор.

7. После завершения путешествия необходимо сообщить спасателям о выходе с маршрута.

Телефоны службы спасения Свердловской области: +7 (343) 204-78-11, +7 (343) 371-22-77.

Как уже писал «Новый День», 22 июля в регионе погибли двое туристов. На берегу Чусовой во время грозы упавшее дерево убило женщину, которая пряталась от дождя в палатке, а на реке Исети мужчина упал с сапборда и не смог выплыть, потому что на нем не было спасательного жилета.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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