В пострадавших от наводнения районах продезинфицировано 522 дома и 296 выгребных ям (ФОТО)

Более 500 частных жилых домов и почти 300 выгребных ям продезинфицировали специалисты Роспотребнадзора в территориях Свердловской области, пострадавших от недавнего наводнения.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, уже продезинфицировано более 262 тыс. кв. метров площади, в том числе – 522 частных дома, 645 дворов и приусадебных участков, 296 выгребных ям и 97 подвалов.

Дезинфекция проводится для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний на пострадавших от затопления территориях. Дезинфекционные мероприятия продолжаются.

Как уже сообщал «Новый День», с начала июля на Урале шли ливневые дожди, которые привели к массовому подтоплению жилых домов и приусадебных участков в частном секторе. По состоянию на 20 июля было затоплено 544 жилых дома, больше всего – в Ирбите (205) и Ирбитском районе (256), 20 дачных домов, 2874 приусадебных участка.

После отступления воды санврачи приступили к проведению дезинфекции объектов, которые ранее попали в зону затопления. Кроме того, санитарные врачи участвуют в организации иммунизации населения: на подтопленных территориях от гепатита А привито несколько тысяч человек.

Ирбит, Елена Владимирова

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