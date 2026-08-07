В Верхней Салде начали судить бывшего гендиректора «ВСМПО-Ависма»

Верхнесалдинский районный суд начал рассматривать уголовное дело бывшего генерального директора корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина, которому предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере (ст. 160.4 УК РФ).

Как следует из картотеки суда, первое заседание состоялось 6 августа, затем был объявлен перерыв до 13 августа.

Напомним, по версии следствия, Михаил Воеводин, будучи гендиректором ПАО «ВСМПО-Ависма» в 2016-2020 годах, заключил договоры на поставку шихтового материала (титанового сырья) с подконтрольными гражданину США Игорю Райхельсону компаниями ООО «Торгово-промышленный вектор» и «НПО ВторПромРесурсы» по завышенным ценам – поставщик аналогичной продукции ООО «РегионПром» продавал этот же материал дешевле. Райхельсон заключил с руководством ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» сделку, в результате которой российской корпорации был причинен ущерб на сумму более 5,1 млрд рублей.

Михаил Воеводин находится под арестом с июня 2025 года. В марте 2026 года Ленинский районный суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном аресте Игоря Райхельсона. Он объявлен в международный розыск. Мера пресечения в виде заключения под стражу к нему будет применена с момента задержания на территории России.

Верхняя Салда, Елена Владимирова

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