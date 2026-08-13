В Екатеринбурге начали судить Гию Свердловского

В Свердловском областном суде начали рассматривать уголовное дело в отношении Георгия Акоева, которого обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии.

По версии стороны обвинения, Акоев, известный в криминальной среде как Гия Свердловский, в ноябре 2008 года был наделен уголовным статусом так называемого вора в законе. С тех пор он регулирует споры в преступной среде, принимает решения о назначении, повышении и понижении криминальных статусов, организовывает, распределяет и контролирует преступную кассу («общак»).

Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, резонансное уголовное дело на протяжении 8 месяцев вел опытный следователь ГСУ регионального главка полиции подполковник юстиции Иван Филькин, на счету которого более 20 раскрытых уголовных дел в сфере борьбы с бандитизмом и оргпреступностью.

«Оперативное сопровождение дела осуществляли сыщики ОБОП УУР ГУ МВД области совместно с коллегами из ФСБ. Силовую поддержку ОВД оказывали бойцы СОБР Росгвардии. В ходе обыска по месту жительства и в офисе фигуранта оперуполномоченными изъяты предметы криминальной субкультуры, а также денежные средства в размере 41 тысяча долларов США. В ходе следствия проведен значительный объем процессуальных действий на территории нескольких субъектов нашей страны, собрана обширная доказательственная база. Все собранные материалы составили 6 томов», – отметил полковник Горелых.

Напомним, операция по поимке криминального авторитета прошла вечером 31 октября 2025 года в ЖК «Квартал Федерация», где расположен офис Акоева. Там прошли обыски. С тех пор Акоев находится в СИЗО.

Гия Свердловский – племянник другого криминального авторитета, Аслана Усояна (он же Дед Хасан, был убит в Москве в 2013 году), который и «короновал» родственника, наделив статусом «вора в законе». Сам Акоев находился в местах лишения свободы в последний раз с 2006 по 2017 годы – за ограбление. Сейчас ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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