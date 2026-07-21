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Уголовное дело Гии Свердловского рассмотрит областной суд

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Георгия Акоева, известного в криминальных кругах как Гия Свердловский. Он обвиняется по ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в ноябре 2008 года Акоев был наделен уголовным статусом так называемого вора в законе. По версии следствия, с тех пор он регулирует споры в преступной среде, принимает решения о назначении, повышении и понижении криминальных статусов, организовывает, распределяет и контролирует преступную кассу («общак»).

Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.

Напомним, операция по поимке криминального авторитета прошла вечером 31 октября 2025 года в ЖК «Квартал Федерация», где расположен офис Акоева. Там прошли обыски. С тех пор Акоев находится в СИЗО.

Гия Свердловский – племянник другого криминального авторитета, Аслана Усояна (он же Дед Хасан, был убит в Москве в 2013 году), который и «короновал» родственника, наделив статусом «вора в законе». Сам Акоев находился в местах лишения свободы в последний раз с 2006 по 2017 годы – за ограбление. Сейчас ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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