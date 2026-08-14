На Урал прилетел глава Минэкономразвития Максим Решетников

В Свердловскую область прибыли с рабочим визитом министр экономического развития РФ Максим Решетников и замруководителя Ростехнадзора Александр Демин.

Как сообщил в своем МАХ-канале замгубернатора Дмитрий Ионин, сейчас они осматривают завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. Их сопровождает председатель совета директоров холдинга «Синара – транспортные машины», бывший губернатор Александр Мишарин.

Отметим, что эта неделя оказалась богатой на визиты московских гостей. 12 августа Екатеринбург посетил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, чтобы оценить ход подготовки к Международному фестивалю молодежи. 13 августа в Свердловскую область прибыли заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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