Госавтоинспекция: дорожные камеры снизили аварийность на 10%

В Свердловской области работают порядка 500 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. С их помощью удалось снизить количество тяжелых ДТП на дорогах, сообщил на пресс-конференции врио заместителя начальника ЦАФАП Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области Сергей Кобяков.

По его данным, в регионе действуют 400 стационарных комплексов, оборудованных 1800 камерами, и еще более 60 передвижных комплексов – их ставят на аварийных и загруженных участках. Также в распоряжении Госавтоинспекции есть 29 мобильных комплексов, которые постоянно передвигаются по дорогам и фиксируют нарушения правил стоянки транспорта. Такие мобильные камеры с этого года работают не только в Екатеринбурге, но и в Верхней Пышме, Березовском, Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле.

На комплексах постоянно обновляется программное обеспечение, чтобы камеры распознавали все больше видов нарушений. Так, с 2026 года они фиксируют непристегнутый ремень безопасности и использование мобильного телефона за рулем, а с июля – есть ли мотошлем на мотоциклисте.

«Эффективность работы комплексов можно оценить по снижению аварийности на дорогах области. В 2026 году у нас идет общее снижение ДТП на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, на 16% снизилось число погибших в авариях, на 8% снижение ДТП с пострадавшими. В 70% случаях, где установлены стационарные комплексы, удалось добиться либо снижения ДТП с пострадавшими, либо их полного отсутствия», – сообщил Сергей Кобяков.

Он отметил, что дорожные камеры выявляют гораздо больше нарушений ПДД, чем инспекторы. Они работают круглосуточно и в любую погоду (за исключением случаев, когда из-за дождей отключаются светофоры, такое нередко происходит в Екатеринбурге). Сотрудники ДПС, однако, выявляют самые грубые нарушения ПДД, которые камеры не умеют распознавать – пьянство за рулем, езда без прав, перевозка ребенка без детского кресла.

«В обращениях, которые к нам поступают, часто встречается вопрос: почему штраф оформлен, а фото нарушения нет. Хочу разъяснить: сотрудники Госавтоинспекции работают по строгому алгоритму, который продиктован законодательством о защите персональных данных. Когда комплекс фиксирует административное нарушение, он делает серию снимков, на которых может быть запечатлено лицо водителя, место его нахождения и другие данные. Поэтому фотоматериал на портале «Госуслуги» доступен только лицу, привлеченному к административной ответственности. Как правило, это собственник транспортного средства. А если вы не являетесь автовладельцем, то система не распознает вас как прямого адресата уведомления и не дает доступа к фотоматериалам», – пояснил Кобяков.

Полицейский признал, что комплексы иногда могут ошибаться и неправильно идентифицировать госномер автомобиля нарушителя. В этом случае водитель, получивший необоснованный штраф, может отправить жалобу через «Госуслуги».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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