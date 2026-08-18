Осужден водитель, незаконно доставивший в колонию целый арсенал

В Каменске-Уральском вынесен приговор уроженцу Пермского края Захару Чапалову. Он признан виновным в покушении на незаконный сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки, организованном с использованием интернета, группой лиц.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в суде государственный обвинитель доказал, что Чапалов получил информацию о месте нахождения огнестрельного оружия, боеприпасов к нему, взрывного устройства и взрывчатого вещества от неустановленного сообщника, а затем отвез оружие в колонию.

Напомним, инцидент случился 13 ноября 2025 гона в Каменск-Уральском, на территории 47-й колонии ГУФСИН. Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых, осенью прошлого года схрон был обнаружен в ходе проверочных мероприятий работниками пенитенциарного учреждения в кабине тягача с полуприцепом-рефрижератором марки Peterbilt. Среди изъятого – автомат Калашникова-74 с глушителем и 90 патронами к нему калибра 5,45 мм, взрыватель гранаты УЗРГМ, боевая ручная осколочная наступательная граната РГН, 500 граммов пороха, 9 ножей, охолощенный пистолет Макарова, 19 патронов светозвукового действия, магазин к автомату Калашникова, 7 радиостанций, 4 тактических каски, 4 рюкзака, балаклава, бронежилет, кастет, два сотовых телефона и аксессуары.

«Официально водитель прибыл в колонию для загрузки изготовленной продукции деревообработки. На следующий день его задержали, а потом арестовали. Ранее Чапалов уже привлекался к уголовной ответственности за хищение транспорта, однако в места лишения свободы тогда он не угодил по причине примирения сторон. До судебного заседания подозреваемый дальнобойщик содержался под стражей», – отметил полковник Горелых.

Сегодня Синарский суд Каменска-Уральского назначил Чапалову наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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