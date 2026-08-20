Не кормить, не бежать, не смотреть в глаза: правила поведения при встрече с медведем

Медведи стали чаще приближаться к человеческому жилью. В Свердловской области с начала месяца люди видели косолапых по меньшей мере трижды – в Ивделе, Асбесте и Североуральске. В Республике Алтай накануне хищник убил девушку на территории турбазы.

В связи с этим департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области напоминает правила безопасности при встрече с этим зверем.

Нельзя выбрасывать пищевые отходы рядом с жильем. Запах пищи привлекает хищников. Хранить продукты и отходы надо в герметичных контейнерах, исключающих легкий доступ к содержимому.

Передвигаться по лесу следует шумно – громко разговаривать, свистеть, привязать к ноге колокольчик. Это даст медведю время уйти. Не рекомендуется ходить в лес в одиночку. Вероятность агрессии зверя по отношению к группе людей гораздо ниже. Не нужно заходить на медвежьи тропы (они выглядят как две параллельные цепочки ямок), лазить через густые заросли, буреломы.

Следует следить за признаками присутствия зверя. Свежие следы, помет с остатками ягод или рыбы, задиры коры на деревьях, разрытые муравейники – повод сменить маршрут. Нельзя приближаться к останкам павших животных, с осторожностью – к рекам в период нереста: это – источник пищи для медведя. Следует помнить: потревоженный на добыче медведь в большинстве случаев переходит к нападению.

Если медведь вас заметил, остановитесь и сохраняйте спокойствие. Паника мешает трезво оценить обстановку. Постарайтесь удалиться незамеченным, не обращаясь в бегство. Бегство запускает у хищника охотничий инстинкт преследования – медведь развивает скорость до 50-60 км/ч и легко догонит. Убежать от нападающего медведя невозможно – если человек повернулся к медведю спиной и побежал, то он практически обречен.

Нельзя смотреть медведю в глаза – он воспринимает этот как вызов или угрозу. Лучше говорить спокойным, но уверенным тоном. Можно постараться визуально увеличиться в размерах – медленно махать руками, поднять над головой куртку или рюкзак. Нельзя приближаться к медвежатам. Рядом, скорее всего, находится медведица, которая будет защищать потомство. Собак следует держать на поводке. Необученная собака может спровоцировать агрессию или сама стать жертвой. Не стоит пытаться покормить медведя. Это может приучить его к человеку и спровоцировать нападение в будущем.

«Помните: медведь нападает, когда чувствует реальную угрозу – своей жизни, добыче или детенышам. Ваша задача – не спровоцировать ее, а дать понять, что вы не опасны. В случае встречи с медведем в населенном пункте или в непосредственной близости (менее 500 метров), сообщите об этом в ЕДДС по номеру 112», – резюмируют специалисты.

Как уже писал «Новый День», ночью 19 августа в алтайском селе Артыбаш медведь на территории туристической базы утащил спящую 29-летнюю женщину из палатки в лес и там растерзал ее. Местные жители пытались отогнать зверя, но он кидался на людей, поэтому туристке никто не смог помочь. После этого минприроды региона выдало дополнительные лицензии на добычу медведей. За один день охотники ликвидировали пять хищников.

Екатеринбург, Елена Владимирова