Денис Паслер: благоустройство улицы Пушкина закончат в этом году (ФОТО)

Губернатор Денис Паслер и первый вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов осмотрели локации в самом центре города, где сейчас проводятся работы по благоустройству.

В частности, руководители побывали на улице Пушкина. Как уже писал «Новый День», еще два дня назад пешеходная часть здесь была совсем не готова. На месте тротуаров лежали щебенка, провода и строительный мусор.

Сегодня Денис Паслер написал в соцсетях, что поручил городской администрации, кроме укладки плитки, установки бордюров, оформления газонов, демонтировать провода, провести обрезку деревьев и привести в порядок крыльцо исторического здания – Доходного дома Уварова на Пушкина, 4. «Подрядчики обещают закончить все работы в этом году», – уточнил губернатор.

Также Денис Паслер и Рустам Галямов осмотрели улицу Вайнера. «Здесь уложена новая плитка, заменено освещение, идёт ремонт подземного перехода. В перспективе – ремонт улицы Попова, примыкающей к главной прогулочной зоне Екатеринбурга», – отметил Паслер.

Как уже писал «Новый День», ремонт улицы Вайнера понравился не всем. Некоторые горожане не восторге от выполненной части работ – плитка уложена где-то с рисунком, а где-то без него – по непонятной логике, а швы между плитками слишком большие.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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