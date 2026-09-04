Суд оставил под стражей водителя автобуса, задавившего людей у храма «Большой Златоуст»

Свердловский областной суд рассмотрел в закрытом судебном заседании апелляционную жалобу адвоката Икромжона Хамраева – водителя автобуса, устроившего смертельное ДТП возле храма «Большой Златоуст» в Екатеринбурге. Защитник просил смягчить меру пресечения обвиняемому. Суд оставил постановление Ленинского райсуда в силе – Хамраев останется под арестом до 11 декабря 2026 года.

Напомним, вечером 10 июня на перекрестке Малышева – 8 Марта пассажирский автобус № 81 столкнулся с легковым автомобилем и вылетел на тротуар у храма, где стояла группа пешеходов. Под колесами автобуса погибли четверо: мужчина, две женщины и 9-летний ребенок. Еще несколько человек получили травмы. За рулем автобуса был Икромжон Хамраев. По версии следствия, он выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, что и спровоцировало ДТП и последующий наезд на пешеходов. Водителю предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ.

Ранее суд также оставил под арестом второго фигуранта уголовного дела об аварии. Алексей Ярков, директор транспортной компании «АвтоНом», обслуживающей 81-й автобусный маршрут, помещен в СИЗО до 11 декабря.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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