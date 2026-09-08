Усадьба Харитоновых-Расторгуевых стала собственностью Свердловской области

Усадьбу Харитоновых-Расторгуевых в Екатеринбурге официально передали в собственность Свердловской области. Теперь регион, как полноценный собственник, может начать поэтапную реставрацию зданий комплекса. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Он напомнил, что ранее усадьба не принадлежала ни городу, ни области, поэтому вкладывать средства в ее восстановление не представлялось возможным. «На сегодняшний день судьба этого важного для уральцев объекта культуры решена. Усадьба Харитоновых-Расторгуевых передается в собственность Свердловской области. Благодарю заместителя председателя Правительства Татьяну Алексеевну Голикову и министра культуры РФ Ольгу Борисовну Любимову за принципиальное и быстрое решение этого вопроса», – сказал он.

По мере обновления зданий дети, которые занимаются в кружках и студиях, смогут вернуться в стены уже отреставрированного здания. Ранее собственником усадьбы было Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК). Администрация Екатеринбурга ежегодно платила ему по 37 млн рублей за аренду помещений для детских кружков, но в этом году договор расторгли из-за аварийного состояния усадьбы.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов неоднократно заявлял, что федеральное агентство ничего не делает для сохранения старинной усадьбы, из-за чего многие ее помещения находятся в неудовлетворительном состоянии, здание и прилегающая территория требуют реконструкции и благоустройства. Детям уже стало опасно заниматься там. Пока детские кружки временно переехали в бывшее здание администрации Октябрьского района и еще несколько зданий в разных районах города. Ремонтно-реставрационные работы в усадьбе Расторгуевых-Харитоновых должны быть проведены в период с 2026 по декабрь 2029 года.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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