На МФМ-2026 выступят десятки звездных артистов – от Вани Дмитриенко до «Песняров»

Стали известны имена хедлайнеров музыкальной программы Международного фестиваля молодежи, который пройдет с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. В нем примут участие 10 тысяч молодых лидеров из 191 страны.

Как сообщает ДИП, на главных сценах МФМ выступят Дима Билан, группы «Звери», «Моя Мишель», Zivert, Niletto, рэпер ST, Ваня Дмитриенко и Татьяна Куртукова. Рок-направление представят The Hatters, Uma2rman, LAB и Сергей Бобунец. Современное звучание народной и этнической музыки представят Ay Yola, Bearwolf и Плутто. Русскую духовную певческую культуру покажет хор Сретенского монастыря. На сцену также выйдут легендарные «Песняры» и ВИА «Поющие гитары» – они выступали на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов 1957 года в Москве.

В современной музыкальной программе примут участие Akmal', группа Beautiful Boys, Антоха МС, Nansi & Sidorov, Дмитрий Колдун, Юлия Пересильд и группа «МаNдрагора». Международную часть музыкальной программы представят южнокорейская K-pop-группа W24, итальянская певица Wiwo и южноафриканская исполнительница Lizwi. На электронной сцене выступят Alex Gaudino, дуэт Police in Paris и диджей Burak Yeter, вошедший в Книгу рекордов Гиннесса за выступление в стратосфере.

Русский культурный код продемонстрируют Государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого, Государственный академический ансамбль песни и пляски донских казаков имени Анатолия Квасова, Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня».

Кроме того, в Год уральского рока на МФМ-2026 состоится специальный музыкальный проект Ural Music Night. На одной сцене выступят музыканты разных поколений: Niti Dila, «Чиж & Co», Вадим Самойлов, Вася Писаренко, «Ягода», группа «Топ», DJ Arcane, «Другой оркестр» и Polnalyubvi. На концерте «VK Музыки» выступит секретный гость – артист, чьи композиции входят в число главных хитов страны.

В пресс-службе «Таврида.АРТ» уточнили «Новому Дню», что зрителями заявленной музыкальной программы будут только участники Международного фестиваля молодежи – на концерты смогут попасть аккредитованные лица. Но организаторы подготовили еще одну музыкальную программу – для всех желающих, список артистов будет опубликован позднее.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева