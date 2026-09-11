Туристы стали бронировать туры в последний момент – в чем причина

За последние шесть лет сроки бронирования туров заметно изменились. Из-за частых отмен рейсов и изменений полетных программ люди стали покупать путевки ближе к вылету. При этом туристы уже не стремятся поймать супервыгодное предложение – они просто боятся потерять деньги из-за возможного срыва поездки.

Как рассказал «Новому Дню» директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, раньше туроператоры начинали беспокоиться, если туры не раскупали за 2-3 недели до вылета. Сейчас все иначе: для рынка стало новой нормой, если на безвизовые направления путевки активно берут всего за неделю до поездки.

При этом, как уже писал «Новый День», классические «горящие туры» массово исчезают с российского рынка. 25 лет назад туроператоры агрессивно боролись за клиентов и пытались вытеснить конкурентов. Овербукинг стал одной из главных причин, по которой часть операторов понесла убытки и ушла с рынка. В свое время операторы зачастую не выполняли обязательства перед клиентами: тысячи туристов пострадали, люди не могли вылететь, а государству приходилось буквально отправлять самолеты, чтобы вывезти их из-за границы.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube