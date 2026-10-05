Туристы стали реже бронировать отели и туры по России

Количество бронирований отелей и туров по России снизилось примерно на 10% по сравнению с прошлым годом. По оценке Аналитической службы Ассоциации туроператоров России (АТОР), также сократилась средняя глубина бронирования с 60-75 примерно до 30 дней, а продолжительность поездок – на 1-1,5 дня. Туристы все чаще выбирают короткий отдых недалеко от дома.

При этом заметного снижения цен на размещение нет. Средние скидки держатся в пределах 5-10%, а более выгодные предложения отели делают лишь точечно. Причина – растущие расходы: снижение стоимости не всегда помогает привлечь новых гостей, зато бьет по прибыли. Поэтому вместо прямых скидок рынок все чаще предлагает дополнительные услуги: бесплатное проживание детей, дополнительную ночь, трансфер, рассрочку.

Ранее директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев объяснял «Новому Дню», почему туристы стали бронировать туры в последний момент. Люди стали покупать путевки ближе к вылету из-за частых отмен рейсов и изменений полетных программ. При этом путешественники уже не стремятся поймать супервыгодное предложение – они просто боятся потерять деньги из-за возможного срыва поездки. Раньше туроператоры начинали беспокоиться, если туры не раскупали за 2-3 недели до вылета. Сейчас все иначе: для рынка стало новой нормой, если на безвизовые направления путевки активно берут всего за неделю до поездки.

При этом, как уже писал «Новый День», классические «горящие туры» массово исчезают с российского рынка. 25 лет назад туроператоры агрессивно боролись за клиентов и пытались вытеснить конкурентов. Овербукинг стал одной из главных причин, по которой часть операторов понесли убытки и закрылись. В свое время операторы зачастую не выполняли обязательства перед клиентами: тысячи туристов пострадали, люди не могли вылететь, а государству приходилось отправлять самолеты, чтобы вывезти их из-за границы.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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