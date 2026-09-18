На Урале работают более 7200 избирательных участков

Полпред президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами, посвященное старту Единого дня голосования.

«В Уральском федеральном округе выборы стартовали без нарушений и происшествий. Все 7248 постоянных и временных участков работают штатно. Прошу главных федеральных инспекторов контролировать все ситуации в ходе трехдневного голосования. Каждое обращение от жителей должно быть внимательно проанализировано», – отметил полпред.

Единый день голосования проходит с 18 по 20 сентября во всех регионах Уральского федерального округа. Помимо выборов в Госдуму, состоятся 88 кампаний, в том числе жители изберут новые составы региональных парламентов Свердловской, Тюменской областей и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. В дни голосования открылись более 7 тысяч участков для 9,2 миллиона избирателей.

Самая насыщенная кампания ожидается в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, где жители окружной столицы получают по 8 бюллетеней. Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в этом году применяется в трех регионах УрФО – Курганской, Свердловской и Челябинской областях.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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