Явка в Свердловской области к концу второго дня голосования – более 33%

По итогам второго дня голосования на выборах депутатов Госдумы явка избирателей в Свердловской области составила 33,40% с учётом дистанционного электронного голосования (ДЭГ). В среднем по УрФО 19 сентября проголосовали 44,88%. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.

При этом явка на ДЭГ остаётся одной из самых высоких в стране – 84%, согласно информации портала vybory.gov.ru. Проголосовали более 280 тысяч местных жителей. В Свердловском округе показатель составил 83%, в Серовском – 85%.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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