В заксо впервые за 15 лет сменится председатель

Главная политическая интрига Свердловской области близка к разрешению – на пост председателя заксо «Единая Россия» предложит руководителя регионального исполкома партии Дмитрия Жукова. Людмила Бабушкина, которая руководила заксобранием 15 лет подряд, станет его первым заместителем. Вторым первым замом партия предлагает сделать Аркадия Чернецкого, сообщает источник «Нового Дня».

Бывший мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, вероятно, поедет в Москву –– в Совет Федерации. А другой бывший мэр, Александр Высокинский, напротив – вернется в Екатеринбург.



Екатеринбург, Елена Владимирова

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