Кто на новенького: единороссы обсудят распределение руководящих постов

На следующей неделе состоится первое заседание заксобрания нового созыва. Депутатам предстоит избрать председателя, заместителей председателя, а также глав профильных комитетов. Эти вопросы уже обсуждаются в кулуарах, а вечером 7 октября их вынесут на повестку заседания регионального политсовета «Единой России». Поскольку эта партия получила в новом созыве 36 мест из 50, именно от нее будут исходить главные кадровые решения.

Самая большая интрига связана с именем председателя. Людмила Бабушкина возглавляет заксо с 2011 года, но, по данным источников, в этот раз ситуация не столь однозначная. В качестве еще одного претендента называют первого вице-спикера, руководителя регионального исполкома ЕР Дмитрия Жукова. В этом случае Людмила Бабушкина может стать членом Совета Федерации или вице-спикером заксо – тогда в высшую палату парламента может быть делегирован бывший мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Актуален и вопрос с заместителями председателя. В уходящем созыве у Людмилы Бабушкиной их было семеро, в том числе два первых – бывший глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий и Дмитрий Жуков. Кроме того, статусом вице-спикеров обладали коммунист Александр Ивачев, эсер Армен Карапетян, единороссы Михаил Клименко, Виктор Маслаков и Виктор Якимов. Александр Ивачев избран депутатом Госдумы. Скорее всего, его пост перейдет Николаю Езерскому, который, напротив, сменил кресло в Госдуме на мандат депутата заксо. А вот кто займет остальные ставки, пока не разглашается. По данным «Нового Дня», общее количество замов сократится с 7 до 6.

Также сегодня будут решать, кто возглавит профильные комитеты. Из 8 председателей комитетов после выборов заксо покинули четверо – Валентин Лаппо (комитет по развитию инфраструктуры и жлищной политике), Михаил Копытов (комитет по аграрной политике и земельным отношениям), Елена Чечунова (комитет по молодежной политике, спорту и туризму) и Михаил Ершов (комитет по экологии и природопользованию).

Из комитета Лаппо выбыли также оба его заместителя: Алексей Свалов избран в Госдуму, Агарон Варданян вообще ушел из политики. Но, возможно, комитет возглавит кто-то из новичков, например, бывший вице-мэр Екатеринбурга Дмитрий Ноженко или экс-глава Березовского Евгений Писцов.

Комитет по аграрной политике теоретически мог бы возглавить бывший коммунист Григорий Бачериков, однако вопрос – сможет ли он совмещать этот пост с должностью гендиректора Ирбитского молзавода.

Новым председателем комитета по молодежной политике и спорту (если он сохранится как самостоятельная единица, что пока под вопросом), мог бы стать бывший депутат Госдумы, чемпион по биатлону Антон Шипулин.

Комитет по экологии и природопользованию, возможно, будет упразднен, а его функции перейдут к другому комитету – например, по промышленной политике.

Как уже писал «Новый День», в структуру заксо иногда вносятся изменения. Так, в 2016 году в нем было шесть комитетов и пять заместителей председателя, а созыв 2021 года завершил работу с 7 вице-спикерами и 8 комитетами.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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